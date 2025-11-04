Ligue des Champions | Programme des matchs de l’Espérance de Tunis

Suite au tirage au sort effectué, lundi 3 novembre 2025, pour la phase de poule de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, l’Espérance de Tunis s’est retrouvée dans le Groupe 4 avec le Stade Malien (Mali), Petro Atletico Luanda (Angola) et Simba SC (Tanzanie).

Ce groupe n’est pas le plus difficile même si, à ce niveau de la compétition, les équipes se valent plus ou moins. Voici, par ailleurs, la composition des autres poules :

Groupe A: RS Berkane (Maroc), Pyramids (Égypte), Rivers United (Nigeria), Power Dynamos (Zambie);

Groupe B: Al Ahly (Égypte), Young Africans (Tanzanie), AS Far (Maroc), JS Kabylie (Algérie);

Groupe C: Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal Omdurman (Soudan), MC Alger (Algérie), FC Lupopo (RD Congo).

Le programme des matchs de l’Espérance dans la phase de poules de la Ligue des Champions tel qu’annoncé par la Confédération africaine de football (Caf) s’établit comme suit :

21 et 22 novembre 2025 : Espérance de Tunis – Stade Malien;

29 et 30 novembre : Petro Atletico Luanda – Espérance de Tunis ;

23 et 24 janvier 2026 : Espérance de Tunis – Simba SC ;

30 et 31 janvier : Simba SC – Espérance de Tunis ;

6 et 7 février : Stade Malien – Espérance de Tunis ;

13 et 14 février : Espérance de Tunis – Petro Atletico Luanda.