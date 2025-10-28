Rassemblement à Paris pour une justice tunisienne indépendante

Dénonçant une escalade de la répression en Tunisie, le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme (CRLDHT) appelle à un rassemblement de solidarité qui sera organisé à Paris ce vendredi 31 octobre 2025.

La même source dénonce la situation en Tunsie, « où les procès politiques visant avocats,journalistes et militants se multiplient et où la société civile indépendante est menacée », et appelle à se mobiliser vendredi prochain, jour symbolique du procès de l’avocat Me Ahmed Souab.

Le CRLDHT précise que cette manifestation vise à dénoncer « le recul des libertés, le bâillonnement des associations et d’affirmer un soutien sans faille à toutes celles et ceux qui résistent pour la démocratie et l’État de droit en Tunisie ».

« Sous couvert de contrôle administratif, le régime essaie de taire les voix libres, réduit les espaces d’expression et sape les fondements mêmes de l’État de droit. Nous refusons le silence. Nous défendons les libertés fondamentales, la justice indépendante, la dignité, et les droits humains, sociaux et environnementaux », a encore indiqué la même source, en rappelant que ce combat est celui de toutes et tous.

Le rendez-vous est donc donné à la Fontaine des Innocents à Paris (Place Joachim-du-Bellay, 75001 Paris=, et ce, à partir de 18h30.