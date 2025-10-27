Tunisie | Le CRLDHT dénonce une «justice à distance »

Dans un communiqué publié dimanche 26 octobre 2025 le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) «exprime sa plus vive indignation» face à la fixation de l’audience d’appel dans l’affaire dite du «complot contre la sûreté de l’État» pour le lundi 27 octobre 2025, «par visioconférence, et sans présence physique des détenus, ni information préalable à leurs avocats.»

Le CRDHT dénonce ce qu’il qualifie de «manœuvre procédurale» et de «stratégie délibérée de dissimulation, d’isolement et de contrôle, qui viole l’article 141 bis du Code de procédure pénale, l’article 108 de la Constitution, et les engagements internationaux de la Tunisie.»

«Tout indique que l’audience du 27 octobre n’est qu’un simulacre destiné à confirmer les verdicts prononcés en première instance, soit plus de 800 années de prison cumulée contre les principales figures de l’opposition démocratique. En cas de confirmation, toutes les personnes encore en liberté provisoire seront arrêtées : avocats, enseignants, ancien·ne·s ministres, militant·e·s, universitaires. La prison politique deviendra la norme», pronostique le CRDHT.

Enfin, l’association «exige la fin des procès politiques et la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues pour leurs opinions.»