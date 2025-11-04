Sport automobile | Dhia Ben Achour se classe 4e au Rev It Up en Egypte

Rev It Up, le Championnat d’Égypte et du Moyen-Orient de sport automobile, considéré comme la plus importante compétition de sport automobile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis dix années consécutives, il a présenté plus de 100 manches en vitesse, drift et twin drift.

Ce tournoi international, organisé en hommage à Haythem Samir, le champion égyptien de drift décédé pendant l’été 2025, a eu lieu au stade international du Caire, le 31 octobre 2025, avec la participation de 20 drifteurs.

Le pilote Dhia Ben Achour, champion de Tunisie en 2024 et membre de l’équipe nationale tunisienne, a offert une belle prestation et s’est offert une 4e place bien méritée avec un score de 132,3.

Rappelons que la compétition comporte deux passages de drift et le meilleur est pris en considération par les membres du jury.

Le podium a été 100% égyptien:

1er : Mohamed Zordok avec un score de 141,3;

2e: Hichem Khatib, 138 points;

3e: Ahmed Farraj, 132,8 points.