Le poème du dimanche | ‘‘Hiroshima blues’’ de Mohamed Aziza / Shams Nadir

Mohamed Aziza dit Shams Nadir est poète, narrateur, essayiste et universitaire tunisien. Né en 1940 à Tunis, il a occupé de hautes fonctions à l’Oua et à l’Unesco. Il a animé longtemps l’Université euro-arabe.

Ce poème évoque la tragédie du largage de bombes atomiques par l’armée américaine sur la ville japonaise de Hiroshima, dans la nuit du 6 août 1945.

Ma branche d’amandier en fleurs

Ma geisha à la démarche retenue

Mauves sont tes lèvres

Comme, à l’automne, le lichen des mers.

Ma tendre, mon Levant

Vidons ensemble la coupe de saké

Afin que resplendisse, dans nos yeux chavirés,

Le Fuji Yama à la coiffe de neige éternelle.

Mon amant, mon samouraï

Violent comme la houle à Nagasaki

Doux comme un vol de libellules

Aime-moi avec rigueur

Aime-moi avec douceur

Aime-moi avec ferveur

Afin qu’à jamais, de moi

Subsiste le souvenir,

Gouttes de rosée sur les joncs inclinés…

Ainsi parlaient les amants enlacés

Dans la langueur du midi.

Mais l’Oiseau d’acier obscurcit le ciel

Et ouvrit son ventre mécanique

Il y eut un long sifflement

Et l’éclat de mille soleils…

A Hiroshima, longtemps après

J’ai vu la morsure des soleils éteints

Et, sur un pan de mur calciné,

Deux ombres enlacées :

Une branche d’amandiers en fleurs

Couronnée du vol immobile des abeilles

S’insinuant, vivace, entre les murs noircis.