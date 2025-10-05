Le poème du dimanche | ‘‘Hiroshima blues’’ de Mohamed Aziza / Shams Nadir

Mohamed Aziza dit Shams Nadir est poète, narrateur, essayiste et universitaire tunisien. Né en 1940 à Tunis, il a occupé de hautes fonctions à l’Oua et à l’Unesco. Il a animé longtemps l’Université euro-arabe.
Ce poème évoque la tragédie du largage de bombes atomiques par l’armée américaine sur la ville japonaise de Hiroshima, dans la nuit du 6 août 1945.
Ma branche d’amandier en fleurs
Ma geisha à la démarche retenue
Mauves sont tes lèvres
Comme, à l’automne, le lichen des mers.
Ma tendre, mon Levant
Vidons ensemble la coupe de saké
Afin que resplendisse, dans nos yeux chavirés,
Le Fuji Yama à la coiffe de neige éternelle.
Mon amant, mon samouraï
Violent comme la houle à Nagasaki
Doux comme un vol de libellules
Aime-moi avec rigueur
Aime-moi avec douceur
Aime-moi avec ferveur
Afin qu’à jamais, de moi
Subsiste le souvenir,
Gouttes de rosée sur les joncs inclinés…
Ainsi parlaient les amants enlacés
Dans la langueur du midi.
Mais l’Oiseau d’acier obscurcit le ciel
Et ouvrit son ventre mécanique
Il y eut un long sifflement
Et l’éclat de mille soleils…
A Hiroshima, longtemps après
J’ai vu la morsure des soleils éteints
Et, sur un pan de mur calciné,
Deux ombres enlacées :
Une branche d’amandiers en fleurs
Couronnée du vol immobile des abeilles
S’insinuant, vivace, entre les murs noircis.
