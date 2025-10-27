Exposition à Sfax | Voyage au pays de l’enfance  

L’Association des amis des arts plastiques (AAAP) organise, en partenariat avec l’Association de la Foire de Sfax, l’exposition ‘‘Childhood’’ à la Galerie Hors Cadre, à Sfax, du 29 octobre au 6 novembre 2025, avec la participation de 35 artistes (peinture, gravure céramique, photographie, installations, performances…). Une invitation à un voyage au cœur de l’enfance — ce moment unique où tout commence.

Comme l’écrivait Hannah Arendt, c’est le temps où l’on «vient au monde» — non pas seulement en naissant, mais en apparaissant aux autres, en apportant une nouveauté radicale dans un monde déjà ancien.

Pour Kant, l’enfance portait la promesse de l’autonomie; pour Rousseau, elle incarnait la pureté menacée par la société.

Mais qu’en est-il aujourd’hui, dans un monde où l’enfant est à la fois sujet de droits et miroir de nos inquiétudes, symbole d’innocence et révélateur de fragilité ?

‘‘Childhood’’ s’inscrit dans cet entre-deux : entre le jeu et la gravité, entre la découverte émerveillée et la conscience du monde.

L’exposition interroge ce que signifie «venir au monde» — à travers le regard de l’enfant et celui de l’adulte qui se souvient, protège ou questionne.

L’enfant devient ici présence, voix, image et matière : un être en devenir, porteur d’une altérité qui nous interpelle et nous invite à repenser la beauté fragile de nos commencements.

Photos Pierre Gassin.

Une enfance réinventée

Les artistes rassemblés explorent l’enfance non pas comme un souvenir idéalisé, mais comme un territoire de création et de responsabilité.

Peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations contemporaines dialoguent autour de ce thème essentiel : Comment préserver l’éblouissement premier sans l’enfermer dans le mythe de l’innocence ? Comment faire de ce temps de fragilité une source de justice, de beauté et de recommencement ?

‘‘Childhood’’ n’est pas une nostalgie. C’est une invitation à regarder le monde avec des yeux neufs, à accueillir l’étonnement, la vulnérabilité et la promesse qu’il porte. Ici, l’art ne raconte pas l’enfance : il la réinvente, pour nous rappeler que naître au monde est une expérience qui nous concerne tous — encore et toujours.