La Nuit européenne des chercheurs, qui vise à réunir le public et la science autour de jeux, de débats et de démonstrations, revient en Tunisie avec «Twise Night», qui se tient à l’Institut national des sciences appliquées et de la technologie de Tunis (Insat), ce vendredi 26 septembre 2025, de 14 h à minuit.

La Tunisie est le seul pays africain à participer à cet événement européen de vulgarisation scientifique.

Il s’agit de la deuxième édition tunisienne et elle est organisée par l’Association pour la recherche scientifique et l’innovation en informatique, en partenariat avec l’association Recherche en Action et en collaboration avec quatre universités : Carthage, Sousse, Sfax et Monastir.

Le programme, financé par la Commission européenne au titre des programmes Horizon Europe, met en avant quatre axes thématiques : santé, technologie, environnement durable et sciences sociales. Il propose des stands interactifs, des expériences en direct, des activités pour tous les âges à partir de 4 ans et un espace dédié à l’Union européenne.

Un événement officiel est également organisé avec des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Commission européenne.

La Nuit européenne des chercheurs est la plus grande initiative de vulgarisation scientifique du continent. Elle implique plus de 460 villes dans 25 pays pour son édition 2025 et accueille plus de 1,5 million de visiteurs. L’objectif est de rapprocher le public et la science à travers des jeux, des débats

En Tunisie, l’événement s’est appuyé sur des activités préparatoires et des initiatives «Chercheurs à l’école», avec des étapes dans tout le Sahel tunisien et des initiatives à Sousse, Monastir et Sfax, afin de favoriser le dialogue entre chercheurs, écoles et communautés locales. Les universités partenaires soulignent la continuité avec le lancement de 2024 et encouragent une large participation citoyenne.

La Twise Night consolide la présence de la Tunisie au sein du réseau européen de vulgarisation scientifique et valorise le rôle des chercheurs locaux.