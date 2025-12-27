CAN 2025 | La Tunisie s’incline face au Nigeria (2-3)

Malgré une remontée spectaculaire en fin de match, la Tunisie s’est inclinée face au Nigeria (2-3) et devra valider sa qualification lors de l’ultime journée.

Lors de la première mi-temps la Tunisie a opté pour un bloc bas, préférant jouer la défense et le Nigeria a fini par dicter sa loi, porté par un Osimhen qui a ouvert le score juste avant la pause (44e).

Au retour des vestiaires, le scénario a tourné au cauchemar pour les Aigles de Carthage qui ont encaissé un second but signé par le capitaine nigérian Wilfred Ndidi qui a doublé la mise à la 50e minute, avant que Lookman, profitant d’un moment de flottement dans la défense tunisienne, ne porte le score à 3-0 à la 67e minute.

Dos au mur, la Tunisie a toutefois fait preuve d’un mental d’acier. Le réveil, bien que tardif, a redonné espoir aux supporters et aux joueurs : Montassar Talbi est parvenu à réduire l’écart à la 75e minute, relançant ainsi la dynamique de son équipe.

Les Aigles ont poussé, parvenant même à inscrire un second but à la 87e minute sur un penalty d’Ali Abdi et la Tunisie n’avait plus qu’un but de retard. Mais malgré sept minutes de temps additionnel et une pression constante le score est resté inchangé…

Le Nigeria a ainsi validé son ticket pour les huitièmes de finale. Pour la Tunisie, rien n’est perdu, mais la prudence reste de mise.

Y. N.