CAN 2025 | La Tunisie perd un match et gagne un joueur : Tounekti  

Battue 2-3 par une irrésistible équipe de Nigeria, lors du second match du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations, samedi soir, 27 décembre 2025, à Fès, l’équipe de Tunisie s’en est finalement pas mal sortie, en inscrivant deux buts inespérés lors du dernier quart d’heure du match, évitant ainsi une humiliation historique.

Latif Belhedi

Dès les premières minutes de jeu, les Green Eagles ont pris les choses en main, dominant physiquement, techniquement et mentalement leurs adversaires, étrangement recroquevillés en défense et qui peinaient à garder le ballon plus de deux ou trois passes successives. Encore heureux que les coéquipiers de Victor Osimhen, Wilfred Ndidi et Ademola Lookman, qui avaient marqué à la 44e, 50e, 67e, ont raté d’autres buts tout faits.

En réduisant le score par Montassar Talbi de la tête (75e) et Ali Abdi sur penalty (87e), lorsque les Nigérians, croyant avoir plié le match, ont commis l’erreur de lever le pied, les Tunisiens se sont rués en attaque et ont exploité les espaces enfin laissés par leurs adversaires.

Le réveil des Aigles de Carthage était quelque peu tardif, il leur a néanmoins permis de se prouver, à eux-mêmes d’abord, qu’ils valaient mieux que ce qu’ils ont montré samedi soir.

On épiloguera longuement sur les erreurs tactiques du coach Sami Trabelsi, dire qu’il aurait dû jouer en 4-4-3 et non en 3-5-2 et lui reprocher d’avoir opté pour un système trop défensif avec un Mohamed Ali Ben Romdhane dans un poste et un registre qui n’étaient pas les siens, sacrifiant ainsi les qualités offensives de ses joueurs. Ce serait chercher un bouc émissaire commode pour lui faire porter seul la responsabilité de la défaite.

En fait, qu’ils aient joué en 4-4-3 ou en 3-5-2, les Tunisiens n’auraient pas fait mieux, hier soir, face à des Nigérians qui les ont dominés de bout en bout et étaient plus portés vers l’attaque, cherchant à se racheter en Coupe d’Afrique de leur élimination de la phase finale de la Coupe du Monde.

Les Tunisiens ont encore leur destin entre leurs mains : classés second de leur groupe, il leur suffirait de battre le Mozambique ou de faire match nul avec lui, mardi prochain, pour se qualifier. Et c’est largement dans leurs cordes.

Une satisfaction tout de même : l’ailier Sebastian Tounekti, entré dans les dernières minutes et qui a montré de grandes qualités dans les débordements et les centrages. Il sera sans doute rentrant lors du prochain match.