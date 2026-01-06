Les ‘Victoires’ qui consacrent l’excellence automobile en Tunisie

Sur un marché automobile en pleine mutation, où performances commerciales, innovation et engagement responsable redéfinissent les standards, l’événement ‘Les Victoires de l’Automobile’ se propose de valoriser des marques et des concessionnaires qui ont marqué l’année.

Le 23 janvier 2026, l’ensemble de l’écosystème automobile se réunira de nouveau à Tunis autour de ce ‘Victoires’ pour célébrer les acteurs qui se sont distingués au cours de l’année écoulée par leurs performances, leur capacité d’innovation et leur engagement durable.

Organisée par deux spécialistes de la communication automobile, Hédi Hamdi et Sadri Skander, cette manifestation s’impose comme le rendez-vous annuel du secteur, portée par la crédibilité et la transparence de son processus d’attribution des trophées ainsi que par la rigueur et la profondeur de l’étude annuelle qui l’accompagne.

Les marques qui se distinguent

Conçu comme un concept structurant pour le marché, ‘Les Victoires de l’Automobile’ reposent sur l’attribution de trophées destinés à distinguer les marques automobiles dans plusieurs domaines clés. Les distinctions s’articulent autour de trois grandes catégories, couvrant à la fois les performances commerciales, l’expérience client et l’excellence globale des acteurs du marché.

La première catégorie mettra à l’honneur les réalisations commerciales des marques automobiles, en valorisant leur dynamique de croissance et leur capacité à répondre aux attentes du marché tunisien au cours de l’année écoulée.

La deuxième catégorie reposera sur des trophées issus d’enquêtes d’évaluation menées par des cabinets spécialisés, selon des méthodologies rigoureuses et en toute neutralité. Ces distinctions récompensent notamment la qualité des showrooms, l’excellence de l’expérience client, la performance sur les réseaux sociaux, l’ergonomie et l’efficacité des sites internet, la pertinence des applications mobiles ainsi que les performances boursières.

La troisième catégorie distinguera les marques les plus engagées et les plus vertueuses. Ces prix saluent l’engagement écologique, les démarches de responsabilité sociétale des entreprises, ainsi que l’excellence opérationnelle, devenue un levier stratégique majeur.

Les organisateurs de l’événement tiennent à souligner que l’attribution des trophées repose sur des critères de crédibilité, d’objectivité et de transparence. «Les Victoires de l’Automobile ont été pensées pour récompenser le mérite réel des marques, sur la base de données fiables, d’analyses indépendantes et de processus transparents. Les distinctions sont aujourd’hui reconnues comme une référence par l’ensemble des professionnels du marché», expliquent-ils.

Parmi les partenaires majeurs engagés dans l’événement, on citera Attijari bank Tunisie, acteur financier de référence est également partie-prenante, confirmant ainsi son engagement constant en faveur de l’accompagnement des opérateurs économiques, notamment à travers sa filiale spécialisée Attijari Leasing.

L’Observatoire de l’Automobile

Au-delà de la remise des trophées, « Les Victoires de l’Automobile » constituent également un temps fort de réflexion stratégique avec la présentation des résultats de l’Observatoire de l’Automobile. Il s’agit d’une enquête de perception du marché automobile en Tunisie, réalisée par le cabinet Emrhod Consulting pour le compte des Victoires de l’Automobile, qui s’appuie sur un large échantillon représentatif de la population.

Véritable baromètre exclusif du marché, l’Observatoire analyse les intentions d’achat, les grandes tendances du secteur, les préférences des consommateurs et leur perception des innovations en matière de mobilité, offrant ainsi une lecture approfondie et prospective du marché automobile tunisien.