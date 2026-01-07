Ayachi Hammami en grève de la faim en prison depuis 34 jours

Dans un post Facebook publié mardi 6 janvier 2026, traduit de l’arabe et reproduit ci-dessous, Me Dalila Ben Mbarek Msaddek attire l’attention de l’opinion publique sur la situation difficile de l’activiste politique Ayachi Hammami, en grève de la faim en prison depuis son incarcération le 2 décembre 2025, en exécution du verdict prononcé par la Cour d’appel le condamnant à 5 ans de prison ferme et à 2 ans de surveillance administrative, dans le cadre de la fameuse affaire dite de « complot contre la sûreté de l’Etat».

«À qui de droit :

«Aux amis, camarades et collègues d’Ayachi Hammami :

«Votre ami, camarade et collègue, Ayachi Hammami, qui a défendu et combattu pour tous sans discrimination ni distinction, est en grève de la faim depuis 34 jours, n’ayant ni goûté à la nourriture ni à la chaleur du café depuis son incarcération à la prison de Mornaguia.

«Il souffre en silence et avec une résilience historique… Malgré les pétitions et les appels, Ayachi a refusé de mettre fin à sa grève de la faim, non par entêtement ni par quête d’héroïsme… Il attend simplement une initiative d’union et un plan d’action collective visant à affronter politiquement le régime d’oppression et de tyrannie…

«Il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas atteint ce but… Vous avez donc le choix : soit défendre votre patrie, soit vous contenter de publications sur Facebook et de messages de soutien, et le laisser dépérir peu à peu dans sa cellule, dans un silence terrible…

«Je le cite sans mentionner que, jusqu’à ce jour, nous n’avons pas été à la hauteur de ses sacrifices et de sa résilience… et les structures de la profession d’avocat sont les premières concernées.»