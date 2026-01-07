Météo | Une nuit froide en perspective (INM)

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, dans un bulletin météo, que la nuit sera marquée par des températures basses, en particulier sur les hauteurs ouest du pays.

Des pluies sont également attendues cette nuit au Nord et seront orageuses et parfois abondantes sur les régions côtières, ajoute encore l’INM ce mercredi 7 janvier 2027.

Le bulletin souligne que le vent soufflera fort près des côtes et en particulier sur les hauteurs Ouest, où les nocturnes seront comprises entre 1 et 5°C alors que pour le reste des régions du pays les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés.

Y. N.