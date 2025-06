Le 2e French Tech Tunis Summit 

La deuxième édition du French Tech Tunis Summit se tient ce mercredi 25 juin 2025 à The Dot (au Lac 2, Tunis). Cette journée, entièrement consacrée à la Deeptech et à l’intelligence artificielle, vise à positionner la Tunisie comme un hub francophone incontournable pour l’innovation technologique à impact.

Organisée par French Tech Tunis, l’édition précédente – en octobre 2024 – avait déjà permis de structurer un écosystème dynamique, en partenariat avec Business France Tunisie.

La programmation de cette année met l’accent sur les liens entre recherche scientifique et cas d’usage concrets, à travers des secteurs variés comme GreenIT, WaterTech, HealthTech, AgriTech, EdTech, LegalTech, ou encore RHTech.

L’ambition affichée est de transformer la recherche en solutions durables, résilientes et utiles au quotidien.

Ce 25 juin, une vingtaine de panels animés par des experts partagent leurs insights sur les enjeux stratégiques, business et de financement dans l’univers Deeptech.

Douze startups spécialisées en IA et Deeptech pitchent chacune leur vision et leurs innovations afin de capter l’attention des fonds et accélérateurs présents.

En écho à cette dynamique, se tiennent des rencontres B2B, des démonstrations technologiques, un concours d’innovation et un cocktail networking, qui rassemblent startuppers, chercheurs, investisseurs, incubateurs, grandes entreprises et institutions.

Parmi les temps forts, deux tables rondes stratégiques se distinguent. La première porte sur l’essaimage scientifique, explorant la transition de la recherche vers la création d’entreprises Deeptech. La seconde s’attache aux leviers de financement et d’accompagnement des start-ups IA, avec la présence notable de représentants de Business France, Bpifrance, Flat6Labs, Fondation Orange et autres acteurs-clés.

Mais l’événement ne s’arrête pas là. Les 27 et 28 juin, toujours à The Dot, se tiendront en format hybride les Journées du Cloud, organisées par le hub sénégalais LeCloudFacile.com et retransmises dans plus de dix pays africains.

Ce rendez-vous thématique s’inscrira dans une réflexion sur «Le Cloud à l’ère de l’IA», avec des conférences et ateliers réunissant experts Cloud, startupers, universitaires et grand public, renforçant ainsi les liens entre Deeptech et solutions infrastructures.

Dans ce contexte, la stratégie de la Tunisia Digital Transformation 2025 trouve une résonance toute particulière. Elle illustre les efforts gouvernementaux pour moderniser l’infrastructure numérique, stimuler l’innovation et faire émerger des champions technologiques.

Ce sommet représente une opportunité unique d’accélérer la coopération et le développement d’un écosystème Deeptech panafricain, ancré dans les sciences et au service des transitions technologiques.