Sept ans de prison pour Frikha et deux ans pour Harouni

3 février 20263 février 2026
La chambre criminelle spécialisée pour les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’homme d’affaires Mohamed Frikha à sept ans de prison et l’ancien ministre des Transports et dirigeant du mouvement Ennahdha, Abdelkrim Harouni, à deux ans de prison.

Le tribunal, qui a prononcé ce verdict tôt ce mardi matin 3 février 2026, a également condamné deux anciens dirigeants de la SNDP Agil, une entreprise pétrolière publique, à six ans de prison dans le cadre de cette affaire concernant des transactions commerciales entre Syphax Airlines, la compagnie aérienne appartenant à l’homme d’affaires Mohamed Frikha et cette entreprise pétrolière publique.

