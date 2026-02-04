Chamalo et AwA célèbrent le Saint-Valentin sous le signe de l’artisanat

À l’occasion de la Saint-Valentin, Chamalo, chocolatier artisan à La Marsa, et AwA, maison de bijoux en argent au design sensible et architectural, signent une nouvelle collaboration.

Chamalo imagine une nouvelle collection de chocolats présentés dans des écrins en forme de cœur d’origami, tandis qu’AwA propose une paire de boucles d’oreilles en argent, et un collier avec pendentif en argent émaillé, reprenant les mêmes lignes que celles des coffrets de Chamalo, disponibles en parure ou séparément.

Les créations peuvent être acquises indépendamment ou associées, dans une approche libre et durable du cadeau, où l’émotion et le plaisir du geste comptent autant que l’objet.

Du 12 au 14 février 2026, AwA exposera ses pièces au sein de la boutique Chamalo à La Marsa. Une campagne digitale conjointe viendra accompagner l’événement, avec la participationde Ines Goor.