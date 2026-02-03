Poésie | ‘‘Le livre des fragments’’ de Hatem Bourial

Hatem Bourial, journaliste, poète et animateur infatigable de la vie culturelle tunisienne, publie ‘‘Le livre des fragments’’, un court recueil dense, dans une édition soigneusement imprimée où «Rien n’arrive que le poème / A longueur d’instants / Sans heure exacte / Qu’une soif de dire / Etanchée au calendrier des sensations».

C’est dire le besoin de l’auteur, qui n’est pas à son premier recueil, d’écrire avant tout, les fragments d’une vie, aux émotions diverses, aux imaginaires multiples, sans se soucier de l’unicité thématique.

Quinze textes composent la mosaïque libérée, avec des paysages intérieurs et extérieurs, rassemblant des «Béances», des «Des spirales et des épines», «Des éclats», «Des averses» et « Des frissons au solstice.»

Dans la préface au recueil, Tahar Bekri écrit : «Nous ne savons pas toujours comment arrive le poème ni quand il dicte sa nécessité, dans ce besoin pour exprimer l’être, composer avec les moments de vie, écrire le cours des jours, traduire la fluidité su temps qui passe. Et c’est ce que je rencontre dans la lecture de ces Fragments, dans leur fragilité quotidienne et leur élan cosmique, à la fois grains de sable qui nous filent entre les doigts et ciels habités par le mystère.»

I. B.

‘‘Le livre des fragments’’, Ed. La Nef, Tunis, 55 p. ; peinture de couverture de Jo Ann Morning.