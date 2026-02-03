Découvertes archéologiques après les intempéries | L’INP mobilise ses experts

En coordination avec la garde maritime, une équipe scientifique de l’Institut national du Patrimoine, spécialisée en mosaïques, s’est rendue à Bizerte.

Cette intervention fait suite aux intempéries des derniers jours qui n’ont pas seulement apporté de la pluie, mais qui ont permis de belles découvertes : Sur les côtes du gouvernorat de Bizerte, le retrait des sables et l’érosion marine ont mis au jour des vestiges antiques jusque-là enfouis.

Suite aux fortes vagues et aux vents violents des derniers jours, plusieurs panneaux de mosaïques et des structures archéologiques ont refait surface le long de la bande côtière, indique l’INP en précisant que son équipe devra documenter avec précision l’emplacement et l’état des vestiges et procéder au relevé et à la sécurisation pour éviter toute dégradation ou acte de pillage.

Parallèlement, une seconde équipe scientifique a mis le cap sur la délégation de Sejnane, plus précisément sur le site de Sidi Mechreg. Ce secteur, connu pour sa richesse historique et sa topographie sauvage, fait également l’objet d’un inventaire rigoureux après l’apparition de nouveaux indices archéologiques.

Y. N.