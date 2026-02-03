Des proches de Seif al-Islam Kadhafi annoncent son assassinat

Seif al-Islam Kadhafi, l’un des fils de Mouammar Kadhafi aurait été assassiné ce mardi 3 février 2026, selon plusieurs médias libyens, citant des proches de la famille.

Selon le média Al-Hadath, Seif al-Islam Kadhafi a été visé par des tirs dans la ville de Zenten, à l’ouest de la Libye, où 4 individus auraient ouvert le feu avant de fuir.

Par ailleurs, les médias libyens ont annoncé le décès de Kadhafi, en citant Abdullah Othman présenté comme son conseiller, mais sans fournir de détails sur les circonstances exactes.

Y. N.