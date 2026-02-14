Décès de Ferid Ben Tanfous ancien directeur général de l’ATB

L’Arab Tunisian Bank (ATB) a annoncé, ce samedi 14 février 2026, avec douleur et tristesse le décès de son ancien directeur général Ferid Ben Tanfous.

Dans une note diffusée cet après-midi, l’ATB a rendu hommage à Ferid Ben Tanfous, figure incontournable du paysage financier et bancaire tunisien pendant des décennies.

« Il a profondément marqué l’ATB par sa vision stratégique et par la dynamique de transformation qu’il y a insufflée », lit-on dans la note. Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous rendons hommage à un homme d’exception, un dirigeant visionnaire dont l’empreinte restera durablement gravée dans la mémoire de notre institution..»

En cette douloureuse circonstance, l’ATB a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille de Ferid Ben Tanfous, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui ont connu et apprécié.