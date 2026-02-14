Démolition de vieux bâtiments au centre-ville de Tunis

Des agents de la municipalité de Tunis sont intervenus ce matin, samedi 14 février 2026, pour démolir les parties vétustes de plusieurs bâtiments menaçant de s’écouler sur les passants au centre-ville de la capitale.

Ces bâtiments sont situés rue Fadhel Sassi au quartier Tunis-Marine, rue 4159 à cité Saada (Ezzouhour), rue Cheikh Jebali et rue Cheikh Ismail Temimi à Bab Souika.

Le 29 juillet 2025, la municipalité de Tunis annonçait l’existence de plus de 1500 bâtiments menaçant ruine dont 500 risquant de tomber sur la tête de leurs habitants.

Les récentes intempéries et inondations ont aggravé l’état de vétusté d’un grand nombre de bâtiments et le risque a grandi de voir d’autres personnes écrasées sous des murs rendus fragiles par les écoulements. Ce qui a dicté l’urgence de l’action menée actuellement par la municipalité de Tunis consistant à démolir les bâtiments les plus menaçants.

I. B.