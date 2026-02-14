Energie, eau et IA au cœur de la coopération Tunisie – UE

La quatrième réunion du Comité mixte Union européenne-Tunisie pour la recherche et l’innovation s’est tenue à Tunis dans le cadre d’Horizon Europe. Elle a permis d’examiner les résultats de la participation de la Tunisie jusqu’en 2025 et d’élaborer le programme de travail 2026-2027.

Selon la délégation de l’UE en Tunisie, des représentants de plusieurs ministères tunisiens, dont ceux de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Agriculture, de la Santé, et de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, ont participé à la réunion et rencontré leurs homologues européens.

Les discussions ont porté sur les priorités thématiques liées aux énergies renouvelables, à la sécurité de l’eau et à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour une meilleure résilience agro-climatique.

Un intérêt spécifique a été consacré aux opportunités offertes aux PME et aux startups, notamment par le biais du Conseil européen de l’innovation et de l’accès aux écosystèmes d’innovation, y compris les mécanismes de financement de l’accélérateur EIC et les collaborations en technologies de pointe.

La Tunisie est associée à Horizon Europe en vertu d’un accord entré en vigueur le 9 juin 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, et peut participer au programme dans les mêmes conditions que les États membres.

D’après les données de la Commission européenne (CE), le programme dispose d’un budget total de 95,5 milliards d’euros pour la période 2021-2027.

La CE indique également que, suite aux succès obtenus dans le cadre d’Horizon 2020, la Tunisie poursuit sa progression au sein d’Horizon Europe : 97 projets et 13,2 millions d’euros ont été obtenus dans le cadre d’Horizon 2020, et la Tunisie a participé à 52 subventions pour un montant d’environ 13 millions d’euros à ce jour. D’autres subventions sont en cours d’attribution.