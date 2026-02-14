Marche à Tunis pour la libération des prisonniers politiques

Le Comité de coordination des familles de prisonniers politiques a appelé à une marche de protestation ce samedi 14 février 2026 à partir de 15 heures au centre-ville de Tunis, sous le slogan «Trois ans de complot de l’Etat contre l’opposition» et ce à l’occasion du troisième anniversaire du lancement des enquêtes et du début des arrestations politiques dans l’«affaire de complot».

Dans son appel, ledit Comité écrit que cette date ne passera pas sans que ses membres descendent dans les rues pour «protester contre l’injustice, la tyrannie et la criminalisation de l’action politique, et pour exiger la libération des prisonniers politiques.»

«L’affaire de complot n’est qu’un prétexte pour fabriquer des accusations fallacieuses, instrumentalisant le complot comme bouc émissaire et outil de pouvoir. Elle sert à utiliser le système judiciaire pour éliminer les opposants politiques et terroriser la société, transformant ainsi le pays en une immense prison. Elle témoigne du complot du régime contre les libertés et la démocratie, de sa trahison des acquis de la révolution et du retour du peuple à la peur», lit-on dans l’appel.

En conséquence, le Comité de coordination des familles de prisonniers politiques appelle tous les Tunisiens, hommes et femmes, à participer à la marche de protestation qui débutera cet après-midi avec un départ à 15h00 de la place du Passage.

I. B.