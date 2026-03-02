La Suède accroît son soutien à l’IOM en Tunisie et en Libye

La Suède a accordé 20 millions de couronne suédoise (SEK ) supplémentaires aux opérations de l’OIM en Tunisie et en Libye.

Ce soutien vise à accompagner les migrants souhaitant rentrer dans leur pays d’origine depuis la Tunisie et la Libye, et à renforcer une gestion sûre, humaine et ordonnée des migrations dans la région.

À l’occasion de l’annonce de cette contribution, la Directrice générale de l’OIM, Amy Pope, s’est rendue sur place en compagnie du ministre suédois des Migrations, Johan Forssell, ainsi que de plusieurs agences suédoises.

La Suède réaffirme sa volonté de collaborer étroitement avec ses partenaires internationaux sur les questions migratoires et se réjouit d’appuyer les actions de l’OIM en Tunisie et en Libye, qui contribuent à mettre en œuvre des solutions durables, humaines et adaptées pour les migrants en situation de vulnérabilité dans la région.

Communiqué