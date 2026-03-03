Alerte sanitaire en Algérie concernant des sardines tunisiennes

Une alerte sanitaire a été émise en Algérie concernant les sardines tunisiennes en conserve, potentiellement dangereuses pour la santé publique. L’avertissement a été émis par la Direction de la pêche de la province d’El Tarf, frontalière de la Tunisie, suite à la commercialisation de sardines à l’huile d’olive sous la marque tunisienne El Manar, qui affirme n’avoir enregistré aucune réclamation en Tunisie.

Dans une note d’information, les autorités locales mettent en garde contre la consommation de ce produit, dont la teneur en histamine dépasse les limites autorisées et peut provoquer une intoxication alimentaire. Il est conseillé aux consommateurs de ne pas acheter les emballages concernés et à ceux qui en ont déjà acheté de ne pas les consommer.

La Direction de la pêche recommande également de contacter le centre de santé le plus proche en cas de symptômes tels que réactions cutanées, maux de tête, nausées, diarrhée ou autres signes évocateurs d’une intoxication alimentaire. Les services compétents, assure-t-on, suivent la situation en coordination avec les agences spécialisées afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé publique.

L’alerte a également été relayée sur les réseaux sociaux par l’Association algérienne de protection des consommateurs, qui a précisé que l’histamine se forme suite à une mauvaise conservation du poisson ou à une rupture de la chaîne du froid et qu’elle n’est pas éliminée par la cuisson ou la mise en conserve.

Par ailleurs, l’association indique qu’un lot du même produit a également fait l’objet, en janvier dernier, d’un rappel en France, selon un avis publié sur la plateforme gouvernementale RappelConso.

En réaction, la société El Manar a publié un communiqué où elle a expliqué que le retrait de son produit du marché français répondait à une démarche purement préventive, ajoutant qu’elle a immédiatement effectué de nouvelles analyses approfondies sur le lot incriminé, ainsi que sur des lots commercialisés sur le marché tunisien où aucune réclamation n’a été enregistrée, a-t-elle assuré.

I. B.