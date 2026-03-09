Drame de la route à Kairouan | Un père et son fils meurent dans un accident

Un accident de la route a endeuillé la région de Kairouan ce lundi 9 mars 2026 avec un lourd bilan de deux morts et trois blessés, tous membres d’une même famille.

L’accident s’est produit sur la Route Nationale n°2, reliant les délégations de Kairouan à celle de Bouhajla, au niveau de la localité de Raies.

Selon les premières informations, une collision frontale a opposé deux véhicules, tuant sur le coup un père et son fils et faisant trois blessés : La mère, dont l’état est jugé critique, ainsi que deux autres enfants souffrant de blessures plus légères.

Les équipes de la Protection Civile et du SAMU se sont rapidement dépêchées sur les lieux et ont évacués les blessés qui ont été pris en charge à l’hôpital local avant d’être transférées vers l’hôpital régional des Aghlabides à Kairouan.