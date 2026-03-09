Naissance de Verand’art | Un espace pour respirer  

À Salammbô, au 6 rue Sotusas, dans la banlieue nord de Tunis, là où la Méditerranée vient toucher les pierres anciennes, un lieu s’est ouvert dimanche 8 mars 2026. Baptisé Verand’art, il s’agit d’un espace culturel multidisciplinaire et d’une maison d’hôtes.

Manel Albouchi

À première vue, on pourrait croire qu’il ne s’agit que de l’inauguration d’un nouvel espace culturel face à la mer : des tableaux accrochés aux murs, des livres, des voix qui lisent des textes et des poèmes dans une atmosphère chaleureuse. Mais parfois les lieux naissent autrement. Par une vibration presque imperceptible. Par cette sensation rare que quelque chose respire.

Hier soir, certains ont peut-être senti cela : non pas seulement l’ouverture d’un espace artistique, mais la naissance d’un lieu de respiration collective.

Un temps suspendu

Nous vivons dans une époque saturée d’images, d’annonces et d’événements. Tout doit être visible, commenté, partagé, consommé. Dans ce flux continu, l’art est souvent pris entre deux forces contradictoires. D’un côté, le marché qui transforme la création en objet de valeur, en signature, en investissement. De l’autre, le bruit permanent de la communication qui exige de toute œuvre qu’elle devienne immédiatement identifiable, lisible, rentable en attention.

Entre ces deux pôles, quelque chose se perd souvent : le temps du partage. Un temps où une parole peut circuler sans être immédiatement capturée par la logique de l’efficacité.

Hier soir, Verand’art avait ouvert une parenthèse dans la vitesse ordinaire du monde.

La parole retrouvée

La soirée s’est construite autour de lectures de textes et de poésie. Des voix différentes, des écritures singulières. Mais derrière cette diversité, une même nécessité : dire autrement.

La parole, dans ce contexte, n’est pas simplement un outil d’expression mais un acte de présence. La poésie n’est pas seulement un genre littéraire elle est tentative de transmettre une mémoire, de nommer ce qui reste souvent invisible dans le langage quotidien, d’approcher ce qui échappe.

Gilles Deleuze écrivait que créer n’est pas communiquer, mais résister. Hier soir, cette phrase prenait un sens concret. Résister à la banalisation du mal. Résister à la vitesse qui réduit toute expérience à une information. Résister à la tentation de transformer la création en simple production.

Un lieu intermédiaire

Les villes ont besoin d’institutions culturelles : musées, théâtres, centres d’art. Mais l’histoire nous montre que les transformations les plus profondes naissent souvent ailleurs. Dans des lieux intermédiaires. Des lieux où l’on peut se rencontrer sans protocole.

Winnicott parlait d’espace transitionnel : un territoire subtil entre le monde intérieur et la réalité extérieure, là où l’être humain peut jouer, imaginer, créer. C’est dans cet espace que naît la culture. Verand’art pourrait devenir l’un de ces espaces où l’art n’est pas seulement exposé, mais vécu.

La proximité de la mer semblait jouer un rôle silencieux dans cette expérience. Comme si l’horizon rappelait doucement que la parole humaine n’est jamais isolée : elle s’inscrit toujours dans quelque chose de plus vaste.

Un projet collectif À l’origine de cette initiative se trouve un collectif d’artistes et d’acteurs culturels : Mohsen Ben Rais, Dali Belkadhi, Rachida Hamzaoui, Mahmoud Chalbi, et d’autres complices réunis autour d’une même intuition : créer un lieu vivant, ouvert et accessible.

L’espace ambitionne de développer différentes formes d’activités : ateliers, workshops, master class, cercles de réflexion et moments de partage autour de la création. Mais aussi une programmation légère et organique faite de micro-événements, d’expositions, de lectures, de concerts acoustiques et de rencontres artistiques.

L’idée n’est pas seulement de montrer l’art. Il s’agit plutôt de le rendre partageable, de le rapprocher de la vie quotidienne, de permettre à chacun d’entrer dans un processus de découverte et d’expérimentation.

Une forme de vulgarisation au sens noble du terme : rendre la création accessible sans en réduire la profondeur.

Un microcosme fragile

Hier soir, Verand’art ressemblait à un microcosme. Fragile, mais vivant : des artistes, des lecteurs, des amis, des curieux. Et entre deux textes, des silences partagés. Un monde peut parfois naître ainsi : entre quelques personnes réunies autour d’une expérience commune. C’est ce que l’on pourrait appeler la résonance. Lorsque cette résonance apparaît, la simple addition des individus se transforme en quelque chose d’autre : un espace collectif avec sa propre respiration, ses codes implicites, sa complicité. Ce n’est plus seulement un groupe. C’est un microcosme. Peut-être est-ce ainsi que commencent les véritables communautés culturelles : non pas par des déclarations officielles, mais par une rencontre où chacun reconnaît chez l’autre la même nécessité intérieure de créer.

Une question ouverte

Reste une question que seul le temps pourra trancher. Que deviendra Verand’art ? Sera-t-il une parenthèse lumineuse dans la vie artistique locale ? Ou deviendra-t-il un point de convergence pour ceux qui cherchent encore à penser, écrire et créer autrement ? Dans un monde dominé par la vitesse et l’utilité immédiate, l’existence d’un lieu consacré à l’art et à la rencontre humaine constitue déjà une forme de résistance.

Hier soir, au bord de la mer de Salammbô, cette résistance avait une forme simple : une véranda ouverte, quelques textes lus à voix haute, et une communauté provisoire réunie autour d’un désir commun : rester sensibles au monde. Et parfois, cela suffit pour que quelque chose commence.