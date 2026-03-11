Auto | Le marché parallèle continue de prospérer  

Le marché automobile en Tunisie a enregistré plus de 90 000 importations de véhicules en 2025. Malheureusement, un tiers de ces importations, soit plus de 36 000 véhicules, concernaient des voitures d’occasion importées via le marché parallèle, contre 63 000 voitures importées par des concessionnaires automobiles agréés. Les importations de voitures via le marché parallèle ont augmenté de 23 %, tandis que le marché officiel a enregistré une baisse de 14 %.

C’est ce qu’a déclaré le président de la Chambre syndicale nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles (CSNCCA), Ibrahim Debache, à Mosaique FM, le mercredi 11 mars 2026, expliquant que, malgré l’amélioration du pourcentage des voitures importées par les concessionnaires par rapport aux années précédentes, le marché parallèle continue de croître : pour quatre voitures entrant légalement, une voiture d’occasion de quatre à cinq ans est importée par ce biais, la plupart étant équipées d’un moteur thermique. Et cela affecte négativement l’économie tunisienne et les orientations du gouvernement visant à assurer une transition énergétique efficace dans tous les secteurs, y compris celui de l’automobile, à réglementer ce secteur et à protéger le consommateur tunisien, a souligné M. Debache, ajoutant que cette situation inquiète au plus haut point les concessionnaires automobiles.

Au mois de janvier 2026, les importations de voitures via le marché parallèle ont continué d’augmenter, atteignant 2 500 véhicules, soit une hausse de 23 % par rapport à janvier 2025. Parallèlement, le marché réglementé des concessionnaires automobiles n’a enregistré que 3 300 importations de voitures neuves, soit une baisse de 14 % par rapport à 2025. Aussi, M. Debache a-t-il demandé une réunion urgente avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations afin de trouver des solutions efficaces à ce problème. Ceci est d’autant plus urgent que le consommateur tunisien est plus porté aujourd’hui sur l’achat des voitures électriques et hybrides grâce aux incitations décidées par le gouvernement dans la loi de finances 2026, notamment la réduction des droits de douane sur l’importation de ce type de voitures.

Dans ce contexte, Ibrahim Debache a prédit une baisse des importations de voitures électriques en raison du nombre insuffisant de bornes de recharge dans le pays. Cette pénurie dissuade les consommateurs tunisiens d’acheter massivement des voitures électriques, les incitant à privilégier les véhicules hybrides, rechargeables électriquement ou à essence, a-t-il expliqué. Si 2026 devait être l’année de la transition énergétique, il est impossible de prédire avec certitude les comportements des consommateurs tunisiens dans ce domaine.

Malgré le maintien par les autorités des quotas d’importation accordés aux concessionnaires automobiles pour l’année 2026, ces derniers jouent un rôle majeur dans le succès de la transition énergétique en Tunisie, compte tenu de l’expansion du marché et de la présence de 45 concessionnaires automobiles pour les nouvelles marques de voitures, au moment où la demande d’achat de voitures hybrides de la part des Tunisiens est en hausse.

I. B.