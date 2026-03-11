Médina de Tunis | Dar Monastiri fait revivre la calligraphie arabe

Au cœur de la médina de Tunis, Dar Monastiri (ou Dar Mestiri) retrouve sa place centrale dans le paysage culturel en abritant le Centre national de la calligraphie, dans une demeure historique qui allie mémoire architecturale et transmission de l’art de l’écriture arabe, a rapporté l’agence Tap, qui évoque l’un des sites emblématiques de la médina, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979.

Situé au 9 rue Monastiri, non loin du mausolée de Sidi Mahrez, le bâtiment date du début du XIXe siècle. Il fut construit par le prince Hussein, fils de Mahmoud Bey, et offert à Mohamed Monastiri, notable de la capitale et marchand de chéchia.

Sur le plan architectural, Dar Monastiri conserve les caractéristiques typiques des grandes maisons de la médina : un patio central, des galeries à arcades, des pièces sur deux niveaux et des décorations en bois, pierre, stuc et céramique.

Selon le ministère des Affaires culturelles, le bâtiment a été restauré en 1992 par l’Institut national du patrimoine (INP) afin de préserver sa valeur historique et esthétique.

Au cours du XXe siècle, la résidence a connu plusieurs affectations : elle est devenue successivement l’Institut des arts et métiers en 1924, le Bureau de l’enseignement des métiers en 1933, puis le Centre régional des arts tunisiens en 1940. Elle a ensuite abrité le Centre national de la traduction, avant de se transformer en Centre de calligraphie en 2017.

Aujourd’hui, les salles donnant sur le patio accueillent des cours, des ateliers et des expositions fréquentés par des élèves de tous âges, qui étudient des styles tels que le naskh, le diwani, le thuluth, la ruq’a et la calligraphie maghrébine, ainsi que les techniques d’ornementation islamique.

Dar Monastiri confirme ainsi son rôle de lieu de rencontre entre patrimoine matériel et créativité contemporaine, au cœur de la ville historique.