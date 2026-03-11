Non au blanchiment dentaire en dehors des cabinets médicaux

Le blanchiment dentaire, un traitement esthétique visant à éclaircir la teinte des dents en éliminant les taches via des agents oxydants (peroxyde d’hydrogène ou de carbamide), quand il est pratiqué hors des cliniques médicales, représente un danger pour la santé publique.

Cet avertissement, lancé dans un communiqué conjoint par le ministère de la Santé et celui du Commerce et du Développement des exportations, fait suite à la multiplication des offres promotionnelles sur les réseaux sociaux et internet pour des services de blanchiment dentaire proposés dans des établissements non agréés, qui recours aux annonces trompeuses et aux prix attractifs pour attirer la clientèle.

Les deux ministères mettent en garde les citoyens contre le recours à ces établissements non autorisés, qui utilisent souvent des matières premières et des produits d’origine inconnue. Ils exhortent aussi le public à signaler ces établissements afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées à leur encontre.

Le communiqué indique que les procédures de blanchiment dentaire sont classées, selon les dispositions légales et réglementaires actuelles, comme des procédures médicales qui ne peuvent être réalisées que par des dentistes, compte tenu de la nature des produits actifs utilisés, notamment ceux contenant du peroxyde d’hydrogène, qui ne peuvent être manipulés que par des professionnels qualifiés afin d’éviter tout risque ou complication pouvant découler de leur mauvaise utilisation.

Le communiqué souligne que les centres et établissements de beauté n’ont pas le droit de pratiquer des actes considérés comme médicaux. Il rappelle également l’interdiction de l’utilisation de tout produit contenant plus de 0,1 % de peroxyde d’hydrogène en dehors des locaux agréés. Les produits dont la concentration est comprise entre 0,1 % et 6 % de cette substance ne peuvent être utilisés que par les dentistes ou sur prescription médicale.

