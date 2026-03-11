Zenith Energy espère gagner son litige contre la Tunisie

L’action de Zenith Energy Ltd, producteur international de pétrole et de gaz coté à Londres, Oslo et Stockholm, a grimpé de 25 % à 5,63 pence après que la société a révélé que la Tunisie n’avait pas respecté le délai fixé par le tribunal dans un litige d’arbitrage majeur d’une valeur d’environ 130 millions de dollars.

La Tunisie n’a pas respecté le délai de procédure pour répondre à une demande d’annulation déposée par la filiale de Zenith, Canadian North Africa Oil and Gas (CNAOG), devant le Tribunal fédéral suisse à Lausanne. Elle a, au contraire, soulevé une exception d’incompétence, arguant que l’affaire devait être jugée en Tunisie, rapporte Yahoo Finance.

CNAOG a déposé une demande d’annulation en septembre 2025 en arguant avoir découvert des liens, qu’elle qualifie de non divulgués auparavant, entre deux membres du tribunal arbitral initial, dont son président, et l’État tunisien. Elle considère cela comme un grave conflit d’intérêts.

Le litige porte sur la résiliation, jugée arbitraire, de la concession pétrolière SLK en Tunisie. CNAOG réclame des pertes de revenus de production et d’autres dommages s’élevant à environ 130 millions de dollars.

Le directeur général, Andrea Cattaneo, a déclaré que cette dernière initiative de la Tunisie s’inscrivait dans une stratégie dilatoire visant à empêcher les filiales de Zenith de faire valoir leurs droits.

Le tribunal suisse statue généralement sur les demandes d’annulation dans un délai de six à neuf mois suivant leur dépôt.

Rappelons que Zenith Energy avait accusé les autorités tunisiennes d’avoir procédé à la vente non autorisée de pétrole brut produit par ses concessions en Tunisie. La société, qui détient à 100% les concessions pétrolières de Robbana et El Bibane via sa filiale Ecumed Petroleum Tunisia Ltd (EPT), dénonce depuis 2022 les entraves répétées des autorités tunisiennes à la vente de son pétrole.

