Poésie | Clarance Orphé Ebang transforme le chagrin en chant

À 21 ans seulement, Clarance Orphé Ebang publiait en 2023 son deuxième recueil de poésie, ‘‘La Lyre d’Orphée’’, aux éditions L’Harmattan. Trois ans plus tard, ce livre frappe toujours par sa puissance : un dialogue brut entre ombre et lumière, blessures intimes et hymne aux êtres qui sauvent. Dans ses 80 pages choisies avec soin, on découvre un talent précoce, viscéral, parfois chaotique, mais toujours urgent – une voix gabonaise qui refuse le silence face au malheur.

Djamal Guettala

Le titre convoque Orphée, ce poète mythologique qui descend aux enfers pour ramener Eurydice, armé seulement de sa lyre. Chez Ebang, la lyre devient métaphore de l’écriture : un refuge cathartique contre la honte, la solitude et les «expériences douloureuses» évoquées dès la quatrième de couverture. L’œuvre se présente comme «à deux visages» : d’un côté, des vers «ensoleillés» qui nomment le chagrin, le rejet, la maladie, la migration mortelle ; de l’autre, un hymne vibrant aux parents, au frère, à la mère-patrie Gabon, à ceux qui portent «comme la lune dans la nuit».

Un lyrisme exalté

Parmi les poèmes les plus marquants : ‘‘Lettre à maman’’ : un cri d’amour filial absolu. La mère y est arbre de vie, source qui fait germer l’existence turbulente du poète. Les images fusent – volcan de tendresse, tam-tam de fureur joyeuse – dans un lyrisme exalté rappelant la dévotion presque mystique de certains poètes africains contemporains.

‘‘Mon Gabon’’ : un patriotisme ardent et idéaliste. Le pays devient mère nourricière («j’embrasse sur la douceur de tes épaules»), poumon vert du monde, nation de paix. Référence à Léon Mba, père de l’indépendance, et appel à l’unité africaine («que les Africains ne soient qu’un») : un hymne jeune, fervent, presque naïf, mais sincèrement touchant.

Un exilé en pirogue

‘‘Migrant’’ : un sommet tragique du recueil. Ebang se glisse dans la peau d’un exilé en pirogue, affrontant requins et eau salée. Le cri final«Je suis un humain !»résonne comme un écho aux drames migratoires qui hantent l’Afrique. La poésie devient ici témoignage et dénonciation.

‘‘Funérailles’’ : la conclusion la plus déchirante. Le poète assiste à ses propres obsèques : rejet total des vivants, ironie sur les hypocrites(«les hypocrites diront qu’il était parfait»), sérénité dans le blanc du linceul («je serai la star»), puis bascule brutale dans un catalogue de souffrances physiques (malaria, cancer, paludisme, étouffement). Le dernier souffle –«À l’aide … Je ne respire plus» – laisse le lecteur suspendu, sans résolution.

Une urgence brute

Ce qui frappe dans cette lecture sélective, c’est la maturité émotionnelle d’un auteur si jeune. Les vers libres, parfois maladroits syntaxiquement, portent une urgence brute : néologismes, répétitions incantatoires, images viscérales (trou noir, volcan, pirogue étouffée). Le Gabon est omniprésent – forêt, équateur, Bitam, Oyem – mais le regard dépasse le local pour toucher l’universel : exclusion, maladie, quête de sens.

La Lyre d’Orphée n’est pas un recueil facile. Il ne console pas toujours ; il nomme, hurle, questionne («Qui suis-je ? Pourquoi je suis là ? Où est-ce que je vais ?»). Et pourtant, dans cette noirceur, persiste une lumière ténue : l’amour filial, la terre natale, la poésie comme acte de survie.

Depuis 2023, Clarance Orphé Ebang a continué son chemin, avec plusieurs ouvrages publiés (dont Les femmes sont des Hommes, 2025), des prix francophones, une voix qui s’affirme. Mais ce premier grand recueil reste un jalon : celui d’un poète qui, à l’image d’Orphée, descend dans les ténèbres pour en ramener un chant – fragile, imparfait, mais vital.

Un livre à lire pour entendre la jeunesse africaine dire son chagrin et son espoir, sans filtre.