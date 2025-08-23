La Tunisie et le Cameroun discutent d’une liaison aérienne directe

Une nouvelle ligne directe reliant Tunis et Douala, envisagée par la Tunisie et le Cameroun, devrait renforcer le partenariat entre les deux capitales qui accordent la priorité à des projets communs dans les domaines de la santé, de l’éducation et du commerce. Ce vol, si les moyens actuels de Tunisair lui permettent de le mettre en place, devrait rapprocher les deux pays de la concrétisation de cette vision. Une fois le service opérationnel, il devrait multiplier les échanges de marchandises, d’étudiants et de touristes, renforçant ainsi l’ancrage économique et culturel de la Tunisie et du Cameroun.

La Tunisie et le Cameroun renforcent leur partenariat diplomatique et économique en s’engageant concrètement dans la mise en place d’une liaison aérienne directe reliant Tunis à Douala. Cette avancée décisive a été confirmée lors d’une rencontre entre la Première ministre, Sarra Zaafrani Zenzeri, et son homologue camerounais, Joseph Ngute, le 20 août 2025 à Yokohama, au Japon.

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 9), qui s’est tenue du 20 au 22 août 2025.

Renforcer les liens et promouvoir le développement

Mme Zenzeri a souligné l’importance de cette nouvelle liaison aérienne pour le renforcement des relations stratégiques entre la Tunisie et le Cameroun. En améliorant l’accès aérien direct, cette liaison permettra non seulement de fluidifier les déplacements, mais aussi de favoriser une collaboration plus étroite dans divers secteurs, notamment les échanges universitaires, scientifiques, médicaux et professionnels. Elle a souligné que l’introduction de vols directs améliorerait les opportunités d’investissement et contribuerait à la croissance du commerce, de la finance, du tourisme, de l’industrie et des soins de santé entre les deux pays.

Progrès de la coopération dans des secteurs clés Le Premier ministre camerounais, accompagné de hauts responsables des ministères des Affaires étrangères et de l’Économie, a salué l’expertise de la Tunisie dans divers domaines tels que la science, l’enseignement supérieur et l’investissement. Il a également souligné le rôle essentiel joué par les professionnels tunisiens, notamment les ingénieurs, les médecins et les consultants d’affaires, dans le renforcement des liens économiques entre les deux pays. Leurs contributions sont essentielles pour renforcer la coopération économique et relever les défis communs dans des secteurs tels que la santé et le développement des infrastructures.

Les deux dirigeants ont discuté des avantages que leurs pays pourraient tirer d’une coopération renforcée et ont convenu de poursuivre le suivi des recommandations formulées lors de la dernière réunion de la Commission mixte.

Les principaux domaines d’intervention porteront sur la numérisation, la santé, les produits pharmaceutiques, le tourisme et l’éducation, les deux pays étant déterminés à poursuivre des projets et des politiques mutuellement bénéfiques favorisant la croissance et le développement dans ces secteurs.

Renforcer la coopération bilatérale

La coopération tuniso-camerounaise va au-delà du transport aérien et touche à des domaines cruciaux pour l’avenir des deux pays. Le vol proposé créera un cadre plus solide pour de futurs partenariats, offrant un pont pour une communication et une interaction directes entre les entreprises, les professionnels et les universitaires des deux pays.

Le rôle croissant de la Tunisie dans le paysage économique africain et mondial en fait un partenaire attractif pour le Cameroun, notamment pour tirer parti de ses infrastructures de pointe et de son expertise commerciale.

Alors que les discussions progressent, les deux pays cherchent des moyens de consolider leur coopération bilatérale. Ce vol direct représente plus qu’une simple liaison de transport; il symbolise le renforcement des relations entre deux nations qui œuvrent ensemble à accroître les échanges commerciaux et les opportunités de développement. Cette liaison aérienne devrait améliorer la connectivité, faciliter les échanges et attirer des investissements pour soutenir le développement durable en Tunisie et au Cameroun.