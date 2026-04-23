Météo | Cellules orageuses et pluies annoncées pour cette nuit

Dans ses prévisions pour cette nuit, l’Institut national de la météorologie (INM) annonce une instabilité en particulier dans les régions de l’Ouest du pays.

Le ciel restera très nuageux sur les régions du centre et de l’ouest où des cellules orageuses locales sont attendues, accompagnées de pluies parfois intenses. Pour le reste du pays, le ciel sera marqué par des passages nuageux plus cléments, indique l’INM.

Le vent sera relativement fort près des côtes et dans le Sud, et faible à modéré ailleurs, avec toutefois des rafales sous les orages, pouvant temporairement dépasser les 70 km/h.

Quant aux températures, l’INM annonce des nocturnes variant entre 11°C et 16°C au nord, au Sahel et sur les hauteurs et entre 17°C et 22°C dans le reste du pays