Tunis | Zied El-Heni convoqué par la garde nationale de Laouina

Le journaliste Zied El-Heni a été convoqué par la cinquième brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication de la Garde nationale de Laouina.

C’est Zied El-Heni lui même qui en a fait l’annonce, via un post publié su son compte Facebook ce jeudi 23 avril 2026, en précisant qu’il a été convoqué pour demain vendredi 24 avril pour être entendu à 9 h par ladite brigade en tant que suspect.

Le journaliste a illustré son post par la convocation officielle, dans laquelle aucune autre précision n’a été apportée.

Y. N.