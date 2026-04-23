Soumoud-Tunisie | Jawaher Channa remise en liberté

Après son audition, ce jeudi 23 avril 2026, l’activiste et membre de la flotille El-Soumoud Jawaher Channa a bénéficié, d’une remise en liberté.

Jawaher Channa a été entendu par le Pôle judiciaire économique et financier dans le cadre de l’enquête ouverte sur des soupçons de malversations financières et de blanchiment d’argent dans la gestion des fonds de la flotille.

Arrêté le 6 mars dernier avec son époux aini que d’autres membres d’El-Soumoud, Jawaher Channa a été libéré, à l’instar de Sana Msahli qui a été remise en liberté vendredi dernier.

Y. N.