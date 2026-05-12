Prison ferme pour l’individu qui s’est introduit chez une avocate à Laouina

La sixième chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire insolite de l’intrusion au domicile d’une avocate à Laouina.

Le prévenu, un migrant d’origine subsaharienne en situation irrégulière, a été condamné à une peine de vingt mois de prison ferme, indique Mosaïque FM, selon une déclaration d’une source judiciaire ce mardi 12 mai 2026.

Pour rappel, les faits se sont produits dans une résidence où cet individu s’était introduit par effraction dans un appartement du premier étage. Une fois sur les lieux, l’individu aurait poussé l’audace jusqu’à utiliser les affaires personnelles du conjoint de la victime et prendre sa douche, avant d’être retrouvé endormi dans le lit conjugal.

Y. N.