Khitem Nasser, ancien membre de l’équipe nationale de plongée, a déclaré ce, vendredi 8 août 2025, dans l’émission ‘‘Ahla Sbah’’ que les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver un jeune homme disparu alors qu’il pratiquait la plongée sur la plage de Haouaria, gouvernorat de Nabeul (Cap Bon) depuis trois jours. (Ph. Grottes de Haouaria).

Les unités de la garde maritime, en coopération avec les équipes de la protection civile, mènent depuis l’aube de mercredi des opérations de recherche et de ratissage en utilisant des embarcations de sauvetage et des équipes de plongeurs.

Khitem a émis l’hypothèse que le plongeur pourrait avoir perdu connaissance suite à un manque d’oxygène à cause de l’effort intense fourni, notamment parce qu’il pratiquait la plongée libre, c’est-à-dire sans bouteille d’oxygène.