‘‘L’Étranger’’ de Camus de nouveau porté à l’écran

Le cinéma Variété de Marseille ouvrira ses portes le 15 septembre à 19h00 pour l’avant-première du nouveau film de François Ozon, adaptation du roman emblématique d’Albert Camus, ‘‘L’Étranger’’, paru en 1942, un drame de 2 heures porté par un casting solide. C’est la seconde fois que ce roman est porté à l’écran, la première fois c’était en 1967 par l’Italien Luchino Visconti, avec Marcello Mastroianni et Anna Karina dans les deux principaux rôles. Bande annonce.

Le film plonge le spectateur dans l’Alger des années 1930, où Meursault, un jeune employé d’une trentaine d’années, enterre sa mère sans émotion. Sa vie suit son cours, entre son travail et sa liaison avec Marie, jusqu’au jour où son voisin, Raymond Sintès, l’entraîne dans des histoires troubles qui aboutissent à un drame sur une plage, sous un soleil implacable.

Sous l’œil de François Ozon, ‘‘L’Étranger’’ frappe par sa tension et sa singularité. L’histoire devient un miroir de l’indifférence et de la solitude humaines. Benjamin Voisin promet un Meursault fragile et troublant, soutenu par un casting solide : Rebecca Marder, Pierre Lottin, Swann Arlaud, Denis Lavant, Jean-Charles Clichet, Jean-Benoît Ugeux.

La plage, le soleil de plomb, le drame : on ressent la fatalité de Camus transposée à l’écran. Une joie pour les amateurs de cinéma et de littérature, qui pourront vivre cette expérience unique dès le 15 septembre à Marseille.

Djamal Guettala