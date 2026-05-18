Tunisie | Rassemblement devant l’ARP contre l’abattage des chiens errants

Face à la recrudescence des campagnes d’abattage des chiens errants dans plusieurs municipalités, la société civile et les défenseurs des animaux se mobilisent.

L’Association PAT, militant pour la cause animale, a en effet appelé à un rassemblement le samedi 23 mai 2026 devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo.

« Soyons nombreux pour prêter notre voix à ceux qui n’en ont pas », appellent les organisateurs. Ces derniers souhaitent interpeller directement les législateurs et les autorités municipales sur les méthodes actuelles de gestion de la population canine, et soulignent l’importance d’une mobilisation massive pour faire bouger les lignes.

Ils dénoncent par ailleurs l’abattage des chiens errants en rappelant que cette méthode est barbare, cruelle, traumatisante pour les riverains et inefficace à long terme.

À la place de l’abattage, les manifestants réclament l’application urgente et généralisée du programme TNR (Trap-Neuter-Return), consistant à capturer les chiens pour les stériliser, les vacciner et les soigner avant de les relâcher.

Une manière civilisée, humaine et bien plus efficace que l’abattage, rappelle l’association, qui souligne que la stérilisation permet de stabiliser et de réduire progressivement le nombre d’animaux des rues de façon naturelle, tout en respectant les principes fondamentaux de la protection animale, évitant ainsi des scènes de violence insoutenables.

Ce samedi, associations et amis des animaux comptent bien faire entendre raison aux autorités : la gestion de la faune urbaine peut « et doit » se faire dans la dignité et le respect.

Y. N.