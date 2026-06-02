Football | Face à l’Autriche, la Tunisie n’a pas démérité

L’équipe de Tunisie a perdu, hier soir, lundi 1er juin 2026, son match amical de préparation au Mondial de football qui s’ouvrira dans deux semaines aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Les coéquipiers de Hannibal Mejbri ont perdu par un seul but d’écart contre l’Autriche, qui jouait à domicile. Mais ils n’ont pas démérité.

C’est la première défaite des Aigles de Carthage sous la conduite de l’ex-international Sabri Lamouchi, après une victoire succès contre Haïti et un nul contre le Canada. Et une défaite fait toujours mal, surtout que les Tunisiens ont joué à onze contre dix une partie de la rencontre, qu’ils avaient créé beaucoup d’occasions nettes de buts (dont deux balles sur le poteau et une sur la barre transversale), qui auraient pu changer complètement la physionomie d’un match dominé de bout en bout par les Carthaginois.

Ce qu’on retiendra de la contreperformance d’hier c’est l’esprit conquérant du groupe qui n’a pas hésité à jouer franchement l’attaque, et c’est sur une perte de balle dans le camp adverse et une contre-attaque fulgurante et bien menée par leurs adversaires qu’ils se sont finalement inclinés.

Le coach autrichien, qui n’a pas tari d’éloge pour les joueurs tunisiens, et notamment pour Hannibal Mejbri, s’est dit très satisfait du comportement de ses joueurs qui ont su, face à une équipe tunisienne bien organisée et en supériorité numérique, forcer la décision. Il y voit une bonne préparation pour le match qui attend les Autrichiens face à la Jordanie et, surtout, l’Algérie en Coupe du Monde.

Les coéquipiers de Ellyes Skhiri, qui n’ont pas démérité malgré la défaite, sont appelés à se serrer les coudes et à jouer avec plus de précision et puissance face aux Belges, samedi prochain, avant de prendre le vol pour le Mexique.

La bonne nouvelle est qu’ils savent remonter la balle et disposent de bons attaquants. Il leur reste à faire preuve de plus de précision devant les buts adverses et de concrétiser une partie des occasions qu’ils arrivent à se créer à chaque match. La volonté, la détermination et la technique de balle sont là, il reste à faire preuve de réalisme et d’efficacité en attaque. Donc ne pas jouer la manière aux dépens du résultat, comme ils ont fait hier, en ratant un match qui était largement à leur portée. D’autant que face aux Pays-Bas, la Suisse et le Japon, qui les attendent de pied ferme en Amérique, les erreurs ne seront pas permises.

Latif Belhedi