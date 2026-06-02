Rencontre avec les auteur.e.s primé.e.s par les Prix Comar 2026

Les lauréats de la 30e édition des Prix Comar d’Or du roman tunisien rencontreront les journalistes et le public au cours d’une séance qui se tiendra le jeudi 4 juin 2026, à partir de 17h30, à l’hôtel Majestic au centre-ville de Tunis.

Rappelons que les auteur.e.s primé.e.s cette année sont, pour la langue française, Sofiene Ben M’Rad, Prix Découverte pour ‘‘Tunis Arkana’’, Hella Feki, Prix spécial du Jury pour ‘‘Une reine sans royaume’’, et Hichem Ben Aouz, Comar d’Or pour ‘‘Sangoma le guérisseur’’.

Pour la langue arabe, les lauréats sont Najoua Mkaddem, Pric Découverte pour ‘‘Al Majda’’ (الماجدة), Mosbah Bettaieb, Prix spécial du Jury pour ‘‘Saief Assaouane’’ (سيف الصوان) et Fathi El Balti, Comar d’Or pour ‘‘Dam Sayiî’’ (دم سيء).

Seront présents à cette rencontre traditionnelle, aux côtés des auteur.e.s et de leurs éditeurs, les membres des deux jurys et ceux du comité d’organisation du prix pour répondre aux questions des présents et débattre de la dynamique actuelle de l’écriture romanesque, de la critique littéraire et de l’édition en Tunisie.