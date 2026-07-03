Trafic de drogues et blanchiment | Un couple arrêté

La police judiciaire d’El Gorjani a démantelé un réseau de trafic de drogues et de blanchiment d’argent impliquant une femme et son époux.

Selon les premières investigations menées par les agents de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants, ce réseau serait dirigé par la femme qui serait fonctionnaire.

Lors de cette opération, la police a saisi plus de 76 kg de cannabis et plusieurs quantités de cocaïne, ainsi que des véhicules de luxe et d’importantes sommes d’argent, de source inconnue.

Les suspects ont été placés en garde à vue et le Parquet a ordonné leur mise en détention alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.