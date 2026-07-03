L’OTJM appelle à la mobilisation après l’agression de jeunes médecins

​L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) appelle à un rassemblement de protestation suivi d’une marche pacifique le lundi 6 juillet 2026 à Monastir. Cette mobilisation fait suite à une recrudescence alarmante des actes de violence ciblant le personnel médical dans les établissements de santé publics.

​La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la violente agression subie par le Dr Mohamed Helmi Tabga, professeur assistant en chirurgie urologique à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir, qui souffre d’une fracture du nez ayant nécessité une intervention chirurgicale urgente et un arrêt de travail de 28 jours.

​Au cours de la même semaine, une autre agression a ciblé le Dr Firas Taktak à l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan et pour l’OTJM, cet incident illustre parfaitement l’impunité grandissante et une fâcheuse tendance des institutions à protéger l’agresseur au détriment de la victime.

​« Ce qui s’est passé n’est pas un cas isolé, mais le résultat direct de plusieurs années de laissez-aller, d’absence de mesures de sécurité et de dégradation des conditions de travail », dénonce l’organisation.

​L’OTJM appelle l’ensemble des jeunes médecins à se mobiliser massivement à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir et à participer à une marche pacifique en direction du siège du Tribunal de première instance de la ville.