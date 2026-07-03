L’OTJM appelle à la mobilisation après l’agression de jeunes médecins

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) appelle à un rassemblement de protestation suivi d’une marche pacifique le lundi 6 juillet 2026 à Monastir. Cette mobilisation fait suite à une recrudescence alarmante des actes de violence ciblant le personnel médical dans les établissements de santé publics.
La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la violente agression subie par le Dr Mohamed Helmi Tabga, professeur assistant en chirurgie urologique à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir, qui souffre d’une fracture du nez ayant nécessité une intervention chirurgicale urgente et un arrêt de travail de 28 jours.
Au cours de la même semaine, une autre agression a ciblé le Dr Firas Taktak à l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan et pour l’OTJM, cet incident illustre parfaitement l’impunité grandissante et une fâcheuse tendance des institutions à protéger l’agresseur au détriment de la victime.
« Ce qui s’est passé n’est pas un cas isolé, mais le résultat direct de plusieurs années de laissez-aller, d’absence de mesures de sécurité et de dégradation des conditions de travail », dénonce l’organisation.
L’OTJM appelle l’ensemble des jeunes médecins à se mobiliser massivement à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir et à participer à une marche pacifique en direction du siège du Tribunal de première instance de la ville.
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