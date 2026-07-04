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Pour la promotion d’un développement industriel inclusif et durable en Tunisie

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4 juillet 20264 juillet 2026
Pour la promotion d’un développement industriel inclusif et durable en Tunisie

Le Représentant de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, a rencontré S.E. Fenja Yamaguchi-Fasting, ambassadrice de Danemark en Tunisie, en présence de Lemia Thabet, coordinatrice nationale du programme PAMPAT II au bureau de l’ONUDI.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter les principales initiatives menées par l’ONUDI en Tunisie et de mettre en lumière leur contribution à la promotion d’un développement industriel inclusif, résilient et durable.

Les échanges ont également ouvert la voie à une réflexion sur de futures pistes de collaboration dans le cadre du Programme de Partenariat Pays (PCP) Tunisie 2026-2030 de l’ONUDI, en cours de finalisation, confirmant l’engagement en faveur d’une croissance durable, inclusive et créatrice de valeur pour la Tunisie.

Communiqué

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