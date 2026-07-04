Pour la promotion d’un développement industriel inclusif et durable en Tunisie

Le Représentant de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, a rencontré S.E. Fenja Yamaguchi-Fasting, ambassadrice de Danemark en Tunisie, en présence de Lemia Thabet, coordinatrice nationale du programme PAMPAT II au bureau de l’ONUDI.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter les principales initiatives menées par l’ONUDI en Tunisie et de mettre en lumière leur contribution à la promotion d’un développement industriel inclusif, résilient et durable.

Les échanges ont également ouvert la voie à une réflexion sur de futures pistes de collaboration dans le cadre du Programme de Partenariat Pays (PCP) Tunisie 2026-2030 de l’ONUDI, en cours de finalisation, confirmant l’engagement en faveur d’une croissance durable, inclusive et créatrice de valeur pour la Tunisie.

Communiqué