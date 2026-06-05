Mondial 2026 | Vers un printemps arabe du football ?

À l’occasion du Mondial 2026, qui s’ouvrira dans une semaine aux Etats-Unis, Canada et Mexique, l’universitaire et analyste de football Jean-Guillaume Lozato a publié chez PubliBook un ouvrage intitulé ‘‘En route pour la Coupe du monde de football’’. (Photo : Lozato posant aux côtés de l’international brésilien Rai Souza Vieira de Oliveira, plus connu sous le nom de Rai, qui a préfacé son essai).

Dans cet ouvrage, l’auteur présente l’historique de la compétition, les équipes nationales qui l’ont marquée par leurs empreintes, ainsi que les tendances technicotactiques, sociologiques et géopolitiques caractérisant le football mondial.

Dans ce travail de documentation et d’analyse, l’auteur souligne la nécessité de prendre en compte tous ces paramètres pour comprendre qu’au-delà de l’équilibre des forces actuel, fixé par le classement de la Fifa, chaque pays aura sa chance un jour. Ainsi sont envisagées pour le Mondial 2026 trois possibilités osées : un printemps arabe du football, un vainqueur inédit de l’épreuve (Maroc ? Portugal ? Équateur ?), et l’absence d’équipes européennes dans le dernier carré.

De tels pronostics, basés sur les diagnostics d’un analyste avisé, surprendront certains et en énerveront beaucoup d’autres pour qui le football a des patrons définitifs. Mais notre collaborateur est de ceux qui osent regarder au-delà de leur petit-doigt. N’a-t-il pas prévu, la veille du Mondial Qatar 2022, la montée d’une nouvelle puissance du football : le Maroc ?

I. B.