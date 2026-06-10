Israël | Le Dr Hossam Abou Safiya placé à l’isolement

Selon l’Agence Média Palestine, le docteur Hossam Abou Safiya, directeur de l’hôpital Kamal-Adwan dans le nord de Gaza, aurait été placé à l’isolement dans une prison israélienne de haute sécurité, après plus de 500 jours de détention sans inculpation ni procès.

Aucune justification officielle n’aurait été communiquée à sa famille ni à son équipe juridique, qui disent rester dans l’incertitude la plus totale sur les conditions exactes de sa détention et sur son état de santé.

Le médecin palestinien de 52 ans aurait été transféré début juin vers une cellule d’isolement décrite comme extrêmement réduite. Les témoignages de ses proches évoquent un espace de détention si exigu qu’il limiterait fortement tout mouvement.

L’alerte a été relayée par des organisations de défense des droits humains et des médecins détenus dans le même complexe pénitentiaire, qui affirment avoir assisté à son extraction sans explication par les autorités israéliennes.

Perte de poids d’une trentaine de kg

Depuis son arrestation le 27 décembre 2024, son état de santé suscite une inquiétude croissante. Son avocat évoque une perte de poids importante, estimée à une trentaine de kilogrammes, ainsi que la privation de traitements médicaux essentiels, notamment pour une hypertension non soignée.

Plusieurs ONG dénoncent également des conditions de détention particulièrement dures, évoquant des violences, des privations et un encadrement carcéral renforcé. Des rapports récents de rapporteurs onusiens ont appelé à sa libération immédiate, mentionnant des risques graves pour sa santé.

Figure centrale du système hospitalier dans le nord de Gaza pendant la guerre, Hossam Abou Safiya s’était imposé comme l’un des rares médecins encore présents dans un établissement sous bombardements constants. À l’hôpital Kamal-Adwan, il documentait l’effondrement du système de santé et la saturation des services d’urgence.

Son parcours est aussi marqué par des pertes personnelles lourdes : son fils Ibrahim, âgé de 21 ans, a été tué lors d’une frappe contre l’hôpital en octobre 2024. Quelques semaines plus tard, le médecin lui-même a été blessé dans une attaque similaire.

Le 27 décembre 2024, lors de l’assaut final contre l’établissement, une image fera le tour du monde : celle d’un homme en blouse blanche avançant seul dans les ruines vers un char israélien. Quelques instants après, il est arrêté.

Depuis, sa famille, réfugiée au Kazakhstan, ne dispose d’aucun contact direct avec lui. Les informations restent fragmentaires et proviennent essentiellement de témoignages indirects et d’organisations humanitaires.

Plus de dix-huit mois après son arrestation, le cas du docteur Abou Safiya demeure l’un des plus emblématiques de la situation des personnels médicaux dans le conflit à Gaza, entre détention prolongée, silence administratif et inquiétudes persistantes sur son sort.

Djamal Guettala