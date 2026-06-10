Tunisie | Vers la création d’un centre d’excellence pour les forces d’élite de la marine

Le ministre de la Défense, Khaled Sehili, a reçu le commandant des forces navales américaines en Europe et en Afrique, l’amiral George M. Wikoff, en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Bill Bazzi. Les discussions ont porté sur la coopération militaire bilatérale et, en particulier, des capacités maritimes de la Tunisie. Le chef d’état-major de la marine tunisienne, ainsi que des responsables militaires et diplomatiques des deux pays étaient également présents, indique un communiqué du ministère de la Défense.

M. Sehili a souligné le caractère historique des relations d’amitié entre la Tunisie et les États-Unis et s’est félicité des résultats du programme de coopération militaire conjoint, qu’il a décrit comme étant en constante évolution, notamment après la signature de la feuille de route de coopération pour la période 2020-2030. Le ministre a précisé que ce partenariat ne se limite pas au soutien logistique et technique aux forces armées tunisiennes, mais comprend également la formation, les exercices conjoints et l’échange d’expertise. Une attention particulière a été portée au renforcement des capacités navales et à la préparation opérationnelle des forces spéciales de la Marine tunisienne.

M. Sehili a évoqué, à cet égard, le projet de création d’un Centre d’excellence pour les forces d’élite de la Marine, destiné à consolider le rôle de la Tunisie en tant que plateforme régionale de formation et d’accueil d’activités multinationales, notamment l’exercice maritime Phoenix Express.

Pour sa part, l’amiral Wikoff a salué le niveau de coopération militaire entre Washington et Tunis ainsi que les capacités d’entraînement de la marine tunisienne, mises en évidence notamment par l’organisation de l’exercice Phoenix Express.

Selon un communiqué du ministère tunisien de la Défense, le commandant américain a réaffirmé l’engagement de l’administration américaine à continuer de soutenir les capacités navales de l’armée tunisienne et à développer son expertise opérationnelle.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une phase de coopération militaire régulière entre la Tunisie et les États-Unis, axée de plus en plus sur la sécurité maritime en Méditerranée centrale et méridionale, la lutte contre le trafic illicite, la surveillance des frontières maritimes et l’interopérabilité entre les forces alliées et partenaires.

I. B.