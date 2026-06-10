Rabeh Bedoui et Aya Ladhari sacrés champions de Tunisie de golf

La finale du championnat de Tunisie masculin et féminin de golf, disputée du 4 au 7 juin 2026 au Golf Citrus Hammamet, a livré tous ses secrets, en sacrant Rabeh Bedoui, qui a remporté à l’occasion son 6e trophée, chez les hommes, et Aya Ladhari chez les femmes, qui remporté son second titre après celui de 2023.

Cette édition a été marquée par l’exploit de l’international et sociétaire du club hôte, l’AGHammamet, Rabeh Bedoui, qui a remporté son sixième titre devenant le golfeur tunisien le plus titré dans l’histoire de ce sport.

Plus régulier tout au long de la saison et plus performant que tous ses adversaires avec cinq victoires en huit tours, Rabeh Bedoui a livré une grande finale face a son jeune coéquipier Baha Boulakmine, détenteur du titre, et qui est parvenu à terminer les quatre journées de la finale en tête du classement. Cependant, la grande marge des points réalisés durant les huit tours de toute la saison a permis à Bedoui de l’emporter avec un total de 12 575 points contre 10 525 pour Boulakmine.

En somme, on a assisté à un scenario inversé par rapport à la finale de l’année dernière dans une formule qu’il va falloir absolument modifier car, dans sa formule actuelle, la finale a perdu de son charme et de sa gaité d’antan.

Dans la compétition féminine et en l’absence, à cause du passage de l’examen du baccalauréat, de l’internationale de l’ASGDjerba Isra Bouamor, détentrice du titre lors des deux précédentes éditions, mais aussi de la championne la plus titrée, Kenza Ladhari, c’est sa sœur Aya qui est parvenue à gagner le trophée et à récupérer le titre qu’elle avait obtenu pour la première fois en 2023.

La championne de Tunisie juniors Ahlem Mzoughi a certes confirmé ses bonnes prédispositions du moment remportant la 1ère place de la finale, mais les points cumulés lors des différents tours du championnat a permis à Aya Ladhari de s’adjuger le titre avec un total de 12 800 points contre 9 250 pour Mzoughi.

Place maintenant à la coupe de Tunisie programmée les 20 et 21 juin au golf The Residence Gammarth.

Classement final :

Dames :

1 Aya Ladhari, AGK (240) 12 800;

2 Ahlem Mzoughi, AGH (233) 9 250;

3 Lina Barhoumi, AGH (242) 8 788;

4 Ibtihel Hammami, AGH (255) 7 200;

5 Assil Trabelsi, AGH (271) 4 100.

Hommes :

1 Rabeh Bedoui, AGH (300) 12 575 ;

2 Baha Boulakmine, AGH (296) 10 525 ;

3 Aziz Dardouri, AGH (301) 8 250 ;

3 Nizar Barhoumi, CGC (315) 8 250;

5 Abdallah Hamed, ASGD (341) 5 910.