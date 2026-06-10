Concert à Paris | Voyage musical et littéraire avec Abdelwahab Meddeb

Un concert intitulé «Les voyages d’Abdelwahab Meddeb» se tiendra au New Morning, un club de jazz installé au 7-9 rue des Petites-Écuries dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, à l’occasion de la parution de ‘‘Retour à Marrakech’’ en édition bilingue (Syracuse University Press, New York) et un an après la publication chez Stock à Paris, de ‘‘Vers l’Orient’’, ses carnets de voyage de Tanger à Kyoto.

Pour prendre part à ce voyage musical et littéraire, ls organisateurs ontinvité les artistes Arthur H, Capitaine Alexandre et Sapho, qui prêteront tour à tour leurs voix et leur art à l’écrivain tunisien disparu en 2014.

Puis le voyage se concrétisera dans une performance de la calligraphe iranienne Saena Delacroix Sadighiyan et du danseur tunisien Ilyès Triki mis en scène par le chorégraphe Selim Ben Safia ; ainsi la lettre devient mouvement… et mènera les spectateurs vers le Soudan des musiciens de l’ensemble Yalla Sawa.

On annonce aussi la participation des musiciens Caroline Bentz (piano, chant) et Lola Malique (violoncelle, chant).

«Le voyage continue sur les sentiers du monde, de ville en ville, à travers les continents, dans le déchiffrement des signes et des lettres, en mouvement, dans la marche, les mots fermentent, les pensées se cristallisent, le poème apparaît, dans l’aller-retour entre dehors et dedans, je regarde le monde à partir d’une rive inconnue qui communique directement avec le lointain pôle, dans l’hémisphère nord, je sens l’océan sans le voir, une mouette frôle le faîte d’une fabrique en ruine, son cri tisse une voile qui m’emporte vers la lumière d’Afrique», écrivait Abdelwahab Meddeb dans son dernier livre.





I. B.