Météo en Tunisie | Orages et pluies pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des cellules orageuses locales qui se formeront sur le Centre et localement sur le Nord cette nuit.

Ces cellules seront accompagnées de pluies parfois abondantes et de chutes locales de grêle, affirme la même source en ajoutant que le temps deviendra progressivement partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays.

​La même source ajoute que les températures pour cette nuit seront comprises entre 22°C et 27°C sur le Nord et les hauteurs ouest et entre 27°C et 32°C dans le reste des régions.

Y. N.